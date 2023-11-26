Первая трагедия на снежных дорогах Молдовы: В ДТП погиб человек, еще двое находятся в больнице — задние шины автомобиля оказались летними

Трагедия произошла в воскресенье, 26 ноября, в Ниспоренском районе, сообщает полиция.
44-летний водитель на автомобиле Volkswagen (в салоне находилась еще 38-летняя пассажирка) подобрал на дороге супругов. Через несколько километров водитель не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево на обочине.
В результате столкновения 40-летний пассажир скончался на месте, а его 36-летнюю жену и вторую пассажирку забрала карета скорой помощи.
Водитель не пострадал, тест на алкоголь оказался отрицательным.
После осмотра транспортного средства было установлено, что передние шины автомобиля — «зимние», а вот задние оказались «летними»…