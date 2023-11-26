14:37 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Непогода в Молдове: отменены авиарейсы, на трассах — заносы
Обильный снегопад и сильный ветер обрушились на центральные и южные районы Молдовы, включая Приднестровье.
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КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik. Спасатели пришли на помощь водителям, попавшим в снежные заносы на юге страны.
Под Чадыр-Лунгой направлявшаяся на вызов машина скорой помощи с бригадой врачей на борту съехала с трассы и застряла в кювете.
«На место прибыли спасатели и пожарные, они доставили парамедиков к пациенту, а также вызволили карету скорой помощи из заноса», — отмечается в сообщении пресс-службы Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).
В городе Дудулешты АТО Гагаузия маршрутку с десятью пассажирами занесло, спасатели из Комрата подобрали девять человек и доставили их к месту назначения.
Сотрудники ГИЧС Кагульского района провели работы по разблокированию автобуса, следовавшего по маршруту Джурджулешты-Кишинев без пассажиров.
В Приднестровье корректируют движение автобусов: на северном направлении проблем как таковых нет, транспорт движется по расписанию. В направлении Кишинёва, где чистят дороги, рейсов меньше, но полной отмены нет.
«Больше всего пострадало южное направление: Днестровск, Слободзея, Первомайск, там замело очень сильно, поэтому, скорее всего, отмены будут. У нас на сайте размещены телефоны наших автостанций. Если кто-то планирует поездку, лучше заблаговременно позвонить и уточнить, чтобы не получилось, что человек приходит на автостанцию, а рейса не будет», — рассказала Sputnik Молдова директор автостанции Приднестровья Олеся Урсул.
Она подчеркнула, что из-за непогоды до конца дня расписание будет ещё корректироваться не единожды.
В Главной инспекции полиции Молдовы сообщили, что увеличено количество патрульных экипажей на трассах и в населенных пунктах.
«Зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, есть пострадавшие», — отметили в полиции.
Также по сообщению правоохранителей, перекрыта из-за заносов трасса между селом Томай и пересечением села Жолтай. Водителям настоятельно рекомендуется избегать движения по трассе М5 рядом с селом Греблешты Страшенского района, проезд крайне затруднен из-за гололеда.
Ведется интенсивная работа по уборке снега с дорог, сообщает министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. Особенно сильный снег сейчас — на юге страны.
Ограничено движение грузовиков, въезжающих в Румынию, на КПП Леушены-Албица.
«Из-за обильного снегопада и образования сугробов, в том числе перекрытия некоторых дорог общего пользования, румынская сторона временно запрещает движение грузовых автомобилей. Таким образом, при выезде из Республики Молдова движение грузовых автомобилей будет ограничено до нормализации погодных условий и возобновления движения в соседнем государстве», — заявили в Пограничной полиции страны.
Также затруднено грузовое движение на КПП Джурджулешты-Галац, пересечение границы разрешено только при наличии надлежащего оборудования транспортных средств.
Из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту Кишинева отменены рейсы Turkish Airlines Кишинев-Стамбул-Кишинев. Отложены также два воскресных рейса из Брюсселя и Лондона в Кишинев, а также из Кишинева в Берлин, Дубай и Верону.