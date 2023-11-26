15:47 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА
В Речице двое детей пострадали при пожаре в пятиэтажке
26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Речице двое детей пострадали при пожаре в пятиэтажке, сообщили БЕЛТА в МЧС.
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Возгорание в квартире на первом этаже пятиэтажки по ул. Советской райцентра произошло днем 25 ноября.
Работники МЧС из квартиры на втором этаже спасли хозяйку 1992 г.р. и ее сына 2013 г.р. Мальчик получил отравление продуктами горения. Ему оказали медицинскую помощь в больнице, после чего направили на амбулаторное лечение. Также пострадала находившаяся в гостях девочка 2012 г.р. Ее госпитализировали с отравлением продуктами.
Точную причину ЧС устанавливают.