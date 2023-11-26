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15:47 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

В Речице двое детей пострадали при пожаре в пятиэтажке

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Речице двое детей пострадали при пожаре в пятиэтажке, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Источник: Соцсети

Возгорание в квартире на первом этаже пятиэтажки по ул. Советской райцентра произошло днем 25 ноября.

Работники МЧС из квартиры на втором этаже спасли хозяйку 1992 г.р. и ее сына 2013 г.р. Мальчик получил отравление продуктами горения. Ему оказали медицинскую помощь в больнице, после чего направили на амбулаторное лечение. Также пострадала находившаяся в гостях девочка 2012 г.р. Ее госпитализировали с отравлением продуктами.

Точную причину ЧС устанавливают.

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