Российская ПВО за сутки сбила три украинских истребителя

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолета воздушных сил Украины: два Су-27 в районах населенных пунктов Новорайск и Великая Александровка Херсонской области, а также самолет МиГ-29 в районе населенного пункта Пятихатки Днепропетровской области», — говорится в сообщении.
Кроме того, за минувшие сутки российской ПВО были сбиты 17 снарядов РСЗО HIMARS и 53 дрона в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 542 украинских военных самолета, 255 вертолетов, 9236 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13629 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7187 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15642 единицы специальной военной автомобильной техники.