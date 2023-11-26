15:11 (мск), источник: © РИА Новости

Российская ПВО за сутки сбила три украинских истребителя

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя Су-27 и один МиГ-29, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолета воздушных сил Украины: два Су-27 в районах населенных пунктов Новорайск и Великая Александровка Херсонской области, а также самолет МиГ-29 в районе населенного пункта Пятихатки Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки российской ПВО были сбиты 17 снарядов РСЗО HIMARS и 53 дрона в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 542 украинских военных самолета, 255 вертолетов, 9236 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13629 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7187 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15642 единицы специальной военной автомобильной техники.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Избранный президент Аргентины обратился к Зеленскому с предложением
Европа готовится к ликвидации
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта