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Спецоперация на Украине
15:44 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

В Молдове мошенники создали фальшивую криптобиржу и забрали у своих жертв 4 миллиона леев: Преступники покупали себе элитную недвижимость и люксовые авто

На приобретенное подозреваемыми в Молдове и Румынии имущество был наложен арест на сумму более 1,5 млн. леев с целью возможной конфискации.

Источник: ГИП

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли преступную схему, в рамках которой несколько человек были обмануты почти на 4 млн. леев на криптовалютной бирже. Поскольку клиенты подобных платформ предоставляют организаторам доступ к собственным средствам, чтобы те могли проводить операции с криптовалютами, члены преступной группы воспользовались этим и присвоили деньги клиентов вместо того, чтобы проводить оговоренные операции, сообщает IPN.

Генеральный инспекторат полиции сообщает, что с мая 2022 года по настоящее время подозреваемые совместно с гражданами других стран создали фиктивную криптовалютную торговую платформу с названием и интерфейсом, идентичным всемирно известной платформе. Присваивая деньги своих клиентов, подозреваемые покупали автомобили и элитную недвижимость в Кишиневе и Бухаресте.

«Один из потерпевших сообщил об этом в правоохранительные органы, которые возбудили уголовное дело и провели обыски. Так, в ходе обысков в помещении с компьютерными играми и виртуальной реальности в Кишиневе, принадлежащей одному из членов упомянутой выше организованной преступной группы, было изъято техническое оборудование, в том числе компьютерная техника и игровые приставки», — говорится в пресс-релизе ГИП.

По требованию Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особо важным делам на приобретенное подозреваемыми в Молдове и Румынии имущество был наложен арест на сумму более 1,5 млн. леев с целью возможной конфискации, чтобы можно было возместить причиненный ущерб.

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