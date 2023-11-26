ВСУ сбросили два боеприпаса с БПЛА на Кировский район Донецка

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15.10 — г. Донецк (Кировский район): сброшено 2 боеприпаса с БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Кроме того, с 14.30 по 15.15 по Донецку было выпущено 18 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.