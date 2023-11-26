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17:25 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

Автомат и два пистолета хранил в спальне житель Уральска

АК-103 является боевым, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на МойГород.

Источник: Reuters

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 62-летний житель Уральска хранил в спальне автомат Калашникова и два пистолета.

По заключению экспертизы, АК-103 является боевым и вполне пригодным для выстрелов. Травматический пистолет неисправен, в нем сломана рамка.

Начато досудебное расследование по статье 287 УК РК «Незаконное хранение, огнестрельного оружия».

Напомним, ранее автомат Калашникова нашли у сельчанина в Акмолинской области.

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