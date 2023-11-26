17:25 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz
Автомат и два пистолета хранил в спальне житель Уральска
АК-103 является боевым, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на МойГород.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 62-летний житель Уральска хранил в спальне автомат Калашникова и два пистолета.
По заключению экспертизы, АК-103 является боевым и вполне пригодным для выстрелов. Травматический пистолет неисправен, в нем сломана рамка.
Начато досудебное расследование по статье 287 УК РК «Незаконное хранение, огнестрельного оружия».
Напомним, ранее автомат Калашникова нашли у сельчанина в Акмолинской области.