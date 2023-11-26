У берегов Йемена захватили связанный с Израилем танкер, пишут СМИ

«Частная информационно-аналитическая фирма заявляет, что нефтяной танкер, связанный с Израилем, был захвачен у побережья Адена, Йемен, неизвестными силами», — пишет агентство.
По данным Ambrey, которые приводит агентство, военно-морские силы США, судя по всему, вовлечены в ситуацию и «попросили суда держаться в стороне от этой зоны».
Агентство отмечает, что пока неизвестно, кто именно стоит за нападением на танкер. Оно напоминает, что Аден контролируют силы, союзные с коалицией во главе с Саудовской Аравией, которая уже многие годы воюет с повстанцами-хуситами.
Ранее правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы), которое контролирует побережье Красного моря, предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море.