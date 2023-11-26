Очередь из фур, ожидающих выезда в Литву, выросла до 145 машин

«Сто двадцать грузовиков перед шлагбаумом, 25 на нейтральной полосе. Это участок дороги, который находится между пунктами пропуска. С 9 утра литовская сторона приняла всего 25 грузовых машин. Медленно работают. Три автомобиля в час примерно», — отметили в таможне.
Накануне Федеральная таможенная служба сообщила, что на российско-литовском участке границы в Калининградской области образовалась очередь из 80 грузовых транспортных средств по причине замедленной работы литовских таможенников. При этом официальных разъяснений от Вильнюса не поступало.
В пятницу власти Калининградской области призвали Литву к здравому смыслу и предупредили об экономических последствиях в случае закрытия единственного пункта пропуска «Кибартай» на границе с Россией. Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков, такие действия Вильнюса стали бы грубым нарушением транзитных обязательств.
МАПП «Чернышевское» остался единственным доступным пунктом пропуска легкового и грузового транспорта через российско-литовскую границу. Остальные — всего их было четыре — прибалтийские соседи закрыли в прошлом году.