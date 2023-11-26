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19:00 (мск), источник: © РИА Новости

Очередь из фур, ожидающих выезда в Литву, выросла до 145 машин

КАЛИНИНГРАД, 26 ноя — РИА Новости. Очередь из фур, ожидающих выезда в Литву из России, выросла до 145 машин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Калининградской таможни.

Источник: © РИА Новости

«Сто двадцать грузовиков перед шлагбаумом, 25 на нейтральной полосе. Это участок дороги, который находится между пунктами пропуска. С 9 утра литовская сторона приняла всего 25 грузовых машин. Медленно работают. Три автомобиля в час примерно», — отметили в таможне.

Накануне Федеральная таможенная служба сообщила, что на российско-литовском участке границы в Калининградской области образовалась очередь из 80 грузовых транспортных средств по причине замедленной работы литовских таможенников. При этом официальных разъяснений от Вильнюса не поступало.

В пятницу власти Калининградской области призвали Литву к здравому смыслу и предупредили об экономических последствиях в случае закрытия единственного пункта пропуска «Кибартай» на границе с Россией. Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков, такие действия Вильнюса стали бы грубым нарушением транзитных обязательств.

МАПП «Чернышевское» остался единственным доступным пунктом пропуска легкового и грузового транспорта через российско-литовскую границу. Остальные — всего их было четыре — прибалтийские соседи закрыли в прошлом году.

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