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20:32 (мск), новости Казахстана, источник: EL.kz

Актюбинец напал с ножом на жену в отделении банка

Пьяный мужчина пришел к жене, которая работала там консультантом, схватил нож и стал наносить им удары в грудь и плечо, передает El.kz со ссылкой на «Диапазон».

Источник: EL.kz

Лезвие ножа сломалось и осталось в плече избитой. Дебошир продолжил бить ее кулаком по телу и голове, а потом убежал. Все это происходило на глазах у коллег пострадавшей. После пережитого женщину увезли в больницу.

Напавший на жену оказался на скамье подсудимых по обвинению в покушении на убийство. Потерпевшая рассказывала, что у них есть ребенок, что муж злоупотребляет алкоголем, курит траву, угрожал, что убьет ее и мать. Пострадавшая не простила супруга и просила суд лишить его свободы.

Подсудимый уверял, что убивать жену и в мыслях не было, скорее наоборот — хотел сохранить семью. Уже в ходе судебных разбирательств прокурор поменял обвинение с покушения на убийство на «хулиганство с применением ножа». Суд счел, что обвинение в хулиганстве предъявили верно, так как напал подсудимый с ножом на свою супругу и причинил ей лёгкий вред здоровью в общественном месте в рабочее время. Суд приговорил обвиняемого к 6 годам колонии за хулиганство.

На момент оглашения приговора обвиняемый уже был в разводе.

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