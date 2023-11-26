20:23 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
В Румынии перевернулся автобус Кишинев-Лугож: Пострадали 15 человек
Был активирован «красный» код экстренного реагирования.
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В воскресенье, 26 ноября, автобус Кишинев — Лугож перевернулся в Румынии, пострадало, по меньшей мере, пятнадцать человек.
В автобусе было 40 пассажиров, пострадавшим оказывают помощь власти уезда Васлуй.
Был активирован «красный» код экстренного реагирования.