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20:23 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

В Румынии перевернулся автобус Кишинев-Лугож: Пострадали 15 человек

Был активирован «красный» код экстренного реагирования.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 26 ноября, автобус Кишинев — Лугож перевернулся в Румынии, пострадало, по меньшей мере, пятнадцать человек.

В автобусе было 40 пассажиров, пострадавшим оказывают помощь власти уезда Васлуй.

Был активирован «красный» код экстренного реагирования.

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