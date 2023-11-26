21:34 (мск), источник: Комсомольская правда
Финские власти не исключили закрытия последнего КПП на границе с Россией
После наплыва беженцев финны закрыли границу в Ленобласти и Карелии.
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— В случае необходимости Финляндия сможет закрыть восточную границу, все свои КПП и сосредоточить прием прошений о предоставлении убежища в другом месте, а не на восточной границе, — сказал Орпо.
Как ранее рассказывал spb.kp.ru, с 18 ноября финские власти планомерно закрыли 8 из 9 пунктов пропуска на границе с Россией. Причина — поток беженцев из Сирии и Африки, которые просят убежища в Суоми. Закрывать КПП финны начали с Ленобласти, затем поток переместился севернее в Карелию. Теперь пересечь границу можно лишь на одном пункте в Мурманской области, которые работает 4 часа в сутки. Поток беженцев хлынул в Финляндию через Россию после того, как власти Суоми разорвали соглашение, по которому российская таможня не пускала через свои пункты граждан без шенгенских виз. Теперь российские власти не препятствуют выходу иностранцев со своей территории в сторону Финляндии. При этом Суоми по собственным международным обязательствам обязана принять иностранцев.