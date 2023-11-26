21:00 (мск), источник: Комсомольская правда
Дорога Саки — Евпатория полностью закрыта из-за подтопления
Объезд организован через поселок Владимировка.
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Ураган продолжает бушевать в Крыму. Из-за сильного подтопления полностью закрыта трасса Саки — Евпатория. Об этом сообщает советник главы Крыма Олег Крючков.
— Объезд через Владимировку, — написал Крючков у себя в Telegram.
Он также отметил, что из домов в Евпатории эвакуировано 150 человек. 100 — размещены в гостиницах, 50 — у родственников.
Ранее в Минтрансе республики сообщили, что от Прибрежного до Евпатории ограничено движение транспорта. Водителей попросили использовать схему объезда.