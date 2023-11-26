Аэромобильную группировку МЧС направили в подтопленный район Евпатории

«Аэромобильная группировка МЧС России направлена в подтопленный район Евпатории. Из-за непогоды частично подтоплены 5 частных домов на Симферопольской улице… В готовность приведены два пункта временного размещения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на место следуют 15 специалистов и три единицы техники с двумя плавсредствами, двумя мотопомпами МЧС России.
Уточняется, что уже эвакуированы 11 человек, из них шесть детей.
Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду.
Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Создан республиканский оперативный штаб. Идет эвакуация людей из подтопленных домов. Трасса Саки — Евпатория перекрыта из-за подтопления, организован объезд. В Севастополе понедельник объявлен нерабочим днем для работников соцсферы из-за штормовой погоды, а в Республике Крым — выходной день для всех.