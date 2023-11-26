21:57 (мск), источник: Комсомольская правда
В Краснодаре ураган сорвал крышу с жилой многоэтажки
В краевом центре устраняют последствия сильного ветра.
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В Краснодаре аварийные службы устраняют последствия сильного ветра. Мощными порывами сорвало часть кровли с многоквартирного дома по 1-му проезду улицы Айвазовского, 30. Листы профнастила упали в частный двор и повредили кровлю жилого дома по улице 2-й проезд Айвазовского, 21/1. Сейчас временно перекрыта подача газа в пострадавший от падения обломков крыш дом. Сейчас там работают спасатели «Кубань-Спас».
Сейчас рядом с домом по 1, где сильный ветер сорвал часть крыши. Специалисты ТСЖ «Берёзка» накроют поврежденный участок крыши плёнкой. Это временная мера, чтобы защитить дом от осадков. Ремонт выполнят, как только улучшатся погодные условия. Расселение дома не требуется. Пострадавших нет.
Прокуратура Краснодара проводит проверку по факту ЧП. Известно, что пятиэтажка была возведена в 1978 году. Ремонт кровли дома проводили в последний раз в 2009 году.