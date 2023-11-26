В Анапе отменили занятия в школах и детсадах из-за непогоды

«В связи со сложными погодными условиями принято решение сделать 27 ноября выходным днем для воспитанников детсадов, школ, учреждений допобразования, — говорится в сообщении. — Их коллективы будут работать в штатном режиме, оценивая последствия стихии и устраняя их вместе с городскими службами».
С 8.00 до 20.00 в Анапе выпало 14 миллиметров осадков, порывы ветра достигали 23 метров в секунду. Всего поступило более 60 заявок о поваленных деревьях и сломанных ветках.
Сейчас в городе-курорте устраняют последствия стихии, продолжается восстановление повреждений на линиях энергоснабжения. В городе круглосуточно дежурят мобильные бригады и спецтехника — более 300 человек и 250 единиц техники. Кроме того, ожидаются дополнительные силы из соседних городов.
По прогнозам синоптиков, с 21.00 до 1.00 возможно максимальное усиление ветра — с порывами до 27 метров в секунду и волны на море. После часа ночи ветер начнет стихать, но порывы сохранятся. Жителям рекомендуется завтра по возможности оставаться дома и внимательнее следить за детьми.