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26 ноября, источник: РИА Новости

Аэропорт Сочи снова принимает самолеты

Сочинский аэропорт, работу которого нарушил ливень, снова принимает самолеты.

Источник: © РИА Новости

СОЧИ, 26 ноя — РИА Новости. Самолеты снова начали совершать посадки в аэропорту Сочи, два борта, ушедших на запасной аэродром в Минеральные Воды из-за ливней в олимпийской столице, уже возвращаются, сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта.

Ранее представители воздушной гавани говорили, что десять самолётов ушли на запасной аэродром в Минеральные Воды из-за ливней в Сочи.

«Погодные условия дали возможность экипажам совершать посадки. А первые два борта уже возвращаются с запасного аэродрома. Тем не менее в аэропорту создали оперативный штаб для принятия всех необходимых управленческих решений, установили дополнительные кулеры в зонах аэропорта, усилили наш контакт-центр», — говорится в Telegram-канале воздушной гавани.

Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас в центральном Сочи интенсивность осадков снизилась, однако дожди не прекратились. На курорте продолжает действовать штормовое предупреждение.

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