07:25 (мск), источник: РИА Новости
Челябинский губернатор прокомментировал пожар на ЧТЗ
Текслер: следов внешнего воздействия и пострадавших при пожаре на ЧТЗ нет.
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Следы внешнего воздействия при возгорании на территории Челябинского тракторного завода отсутствуют, пострадавших нет, сообщил глава региона Алексей Текслер.
Ранее в пресс-центре ГУМЧС по региону сообщали, что трансформатор загорелся в воскресенье на территории предприятия в Челябинске на проспекте Ленина. Позже на предприятии сообщили, что возгорание трансформатора не повлияло на работу ООО «ЧТЗ-Уралтрак», предварительная причина — короткое замыкание.
«По итогу инцидента на территории Челябинского тракторного завода. Произошло возгорание трансформатора. Следы внешнего воздействия отсутствуют. Пожарные расчеты оперативно прибыли на место и быстро ликвидировали возгорание. Пострадавших нет. На работу предприятия авария не повлияла», — написал Текслер в Telegram-канале.