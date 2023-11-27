03:27 (мск), источник: Комсомольская правда
«Охотник на магнитолы» попался полицейским Владивостока
Во Владивостоке сотрудники полиции нашли и задержали серийного автомобильного вора.
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Серийного автомобильного воришку поймали приморские полицейские. С августа месяца, когда рецидивист оказался на свободе, он вытащил вещи из шести машин. С проникновением в них он не мудрствовал — просто выбивал стекла, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.
38-летний житель Владивостока был немало расстроен, обнаружив с утра, что у оставленного им вечером возле дома на проспекте Карбышева NissanVanett выбито стекло, а из салона пропал набор электроинструментов. В Первореченском отделе полиции, куда он обратился, выяснилось, что мужчина — не единственный пострадавший.
Полицейские, проведя розыскные мероприятия, быстро вышли на жителя Приморья, только в августе 2023 года вышедшего на свободу из мест заключения, где отбывал наказание за такое же преступление.
В отделе полиции задержанный признался, что новые кражи — его рук дело и рассказал, что обворовал уже шесть автомобилей. Разбивая стекла, он вытаскивал из салонов наборы инструментов, магнитолы и видеорегистраторы, которые продавал, а деньги тратил на свои нужды.
На него завели дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража» и отправили под домашний арест.
Сейчас полицейские устанавливают, кто еще пострадал от рук вора и какой ущерб он нанес.