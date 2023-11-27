03:18 (мск), источник: Комсомольская правда
Не уступил дорогу: ЧП с участием машины скорой помощи произошло в Партизанске
В Приморье машина скорой помощи перевернулась из-за мощного столкновения с седаном.
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Авария с участием скорой помощи произошла минувшим вечером в Партизанске, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток». Подробности — в материале.
О случившемся рассказали очевидцы в социальных сетях. Машина скорой помощи перевернулась набок, причиной тому стало столкновение с другим автомобилем. По предварительной информации, седан не уступил спецмашине, которая ехала по главной дороге.
Другие детали аварии не уточняются, в том числе и о том, пострадал ли кто-нибудь в ДТП. Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу УМВД России по Приморью, чтобы узнать подробности, однако в ведомстве пока не прокомментировали случившееся. Также неизвестно, были ли в момент аварии в машине скорой помощи пациенты. С этим вопросом редакция обратилась в пресс-службу краевого минздрава.