07:12 (мск), источник: Комсомольская правда
Житель Хабаровска сильно избил товарища и пытался смягчить приговор
Хабаровчанина отправили в колонию за нападение на друга с ножом.
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В Хабаровском краевом суде рассмотрели апелляцию по уголовному делу о нападении на человека с ножом. По этому случаю уже вынесли приговор, но виновник пытался его обжаловать.
Против 32-летнего мужчины завели дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Все произошло в январские праздники прошлого года. В квартире дома по улице Панфиловцев мужчины распивали алкоголь и круто поссорились. Как это часто бывает, конфликт перерос в драку.
— Обвиняемый нанес своему обидчику не менее двух ударов ножом в живот, причинив тяжкие телесные повреждения, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Мужчину приговорили к четырем годам и трем месяцам колонии строго режима. Он не согласился с решением суда и подал апелляцию. Но его доводы не оказались весомыми, так что наказание осталось неизменным.