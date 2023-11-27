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Спецоперация на Украине
07:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Хабаровска сильно избил товарища и пытался смягчить приговор

Хабаровчанина отправили в колонию за нападение на друга с ножом.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском краевом суде рассмотрели апелляцию по уголовному делу о нападении на человека с ножом. По этому случаю уже вынесли приговор, но виновник пытался его обжаловать.

Против 32-летнего мужчины завели дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Все произошло в январские праздники прошлого года. В квартире дома по улице Панфиловцев мужчины распивали алкоголь и круто поссорились. Как это часто бывает, конфликт перерос в драку.

— Обвиняемый нанес своему обидчику не менее двух ударов ножом в живот, причинив тяжкие телесные повреждения, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Мужчину приговорили к четырем годам и трем месяцам колонии строго режима. Он не согласился с решением суда и подал апелляцию. Но его доводы не оказались весомыми, так что наказание осталось неизменным.

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