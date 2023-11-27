06:29 (мск), источник: Комсомольская правда
Ураган в Краснодарском крае сорвал крышу с пятиэтажки в Анапе
Сорванная ураганом в Анапе крыша пятиэтажки рухнула во дворе дома.
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Ураган в Краснодарском крае сорвал крышу с пятиэтажки в Анапе. Площадь повреждения кровли составляет 500 квадратных метров. Об этом сообщили в краевом оперативном штабе.
«Специалисты Краснодарского краевого аварийно-спасательного отряда “Кубань-СПАС” убирают упавший участок. Ремонт кровли произведут, как только улучшится погода», — сообщает оперштаб.
Крыша рухнула во дворе дома по улице Ленина. К счастью, пострадавших нет.
Напомним, в Краснодарском крае действует предупреждение по шторму века. Именно так назвали природное явление синоптики. Высота волн в море составила до шести метров. Экстренные службы работают в режиме аврала.