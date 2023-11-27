04:12 (мск), источник: Комсомольская правда
Вылетел прямо под фуру: водитель грузовика погиб в автокатастрофе в Хабаровском крае
Авария унесла жизнь 45-летнего мужчины в Хабаровском крае.
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Водитель мини-грузовика погиб в аварии на трассе Хабаровск — Лидога — Ванино. 26 ноября около двух часов дня 45-летний мужчина потерял контроль над машиной и выехал на встречку. В этот момент там ехала фура. От мощного лобового удара небольшой Nissan Vanette смялся, как игрушечный. Его водитель погиб на месте до приезда скорой.
— Водитель фуры Hino Ranger не пострадал, — уточнил «КП» — Хабаровск" представитель УГИБДД по Хабаровскому краю Сергей Блинов.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства аварии и проводят экспертизы, чтобы узнать причины произошедшего.