04:08 (мск), источник: AmurMedia.ru
Авиадиспетчеры в Хабаровском крае попали под уголовное дело за мошенничество
Сумма необоснованно полученных ими денежных средств превысила 1 млн рублей.
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По материалам проверки Хабаровской транспортной прокуратуры возбуждены уголовные дела в отношении авиадиспетчеров за совершение мошенничества, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Хабаровская транспортная прокуратура проверила исполнение филиалом «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» требований федерального законодательства в части соблюдения режима труда и отдыха работников, осуществляющих управление воздушным движением.
По результатам сверки графиков работ и табелей учета рабочего времени выявлено, что два авиадиспетчера в течение двух лет нарушали сроки пребывания в служебных командировках. Указанные сотрудники покидали рабочее место за несколько дней до официального окончания командировки, однако работодателю отчитывались и получали заработную плату за весь период выполнения служебного поручения.
Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган, по результатам их рассмотрения возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Хабаровская транспортная прокуратура осуществляет надзор за расследованием преступлений.