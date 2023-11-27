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06:59 (мск), источник: МК.RU Новосибирск

Новосибирец обстрелял машину бывшей жены на ОбьГЭСе

Новосибирские полицейские начали проверку по факту порчи имущества жительницы областной столицы ее бывшим мужем.

Источник: ГРУППА "АСТ-54" В ВК

Экс-супруг сначала протаранил ее автомобиль, а затем открыл по нему стрельбу. Сообщение об этом было опубликовано в паблике «АСТ-54» в ВК.

Автор поста уверяет, что мужчина никак не может оставить экс-супругу в покое. Недавно он протаранил ее автомобиль на своей Toyota Hilux Surf прямо во дворе дома. А затем вернулся уже на Lexus и открыл огонь по машине жены. В результате Toyota Celica, принадлежащая женщине, получила значительные повреждения.

В комментариях к посту пользователи соцсетей написали, что подобные случаи — обычное дело на ОбьГЭСе и посоветовали девушкам не связываться с «агрессорами».

В ГУ МВД по Новосибирской области информацию о происшествии подтвердили. Сибирячка уже написала два заявления в полицию. Ведется проверка.

Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что неизвестные обстреляли высотку на Титова в Новосибирске.

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