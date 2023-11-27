В Павлодаре ищут подозреваемого в изнасиловании дочери

— Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию мужчины, подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своей дочери, — уточнили в ведомстве.
Во все территориальные подразделения полиции и пограничные службы региона и страны разосланы ориентировки.
По обращению матери девочки, досудебное расследование начато по статье 121 части 4 УК РК — Насильственные действия сексуального характера.
Со слов потерпевшей, насильственные действия со стороны отца совершались с мая 2020 по февраль 2022 года. Ранее в полицию не обращались.
Назначена судебно-медицинская экспертиза.