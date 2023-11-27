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07:12 (мск), новости Казахстана, источник: EL.kz

В Павлодаре ищут подозреваемого в изнасиловании дочери

К розыску подключены участковые и оперативные сотрудники полиции, передает El.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz. Об этом сообщили в департаменте полиции области.

Источник: EL.kz

— Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию мужчины, подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своей дочери, — уточнили в ведомстве.

Во все территориальные подразделения полиции и пограничные службы региона и страны разосланы ориентировки.

По обращению матери девочки, досудебное расследование начато по статье 121 части 4 УК РК — Насильственные действия сексуального характера.

Со слов потерпевшей, насильственные действия со стороны отца совершались с мая 2020 по февраль 2022 года. Ранее в полицию не обращались.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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