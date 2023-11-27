07:13 (мск), источник: Комсомольская правда
40 человек выбежали, в чем были: два пожара произошли в Хабаровском крае
Два человека погибли в пожарах в Хабаровском крае.
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В Хабаровском крае продолжают при пожарах гибнуть люди. По словам дознавателей, популярной причиной возгораний является нарушение использование электрического и печного оборудования и неосторожное обращение с огнем.
За минувшие выходные стихия унесла жизни еще нескольких человек. Два пожара произошли 26 ноября. В обоих случаях в помещениях не было извещателей, и возгорания поздно обнаружили.
Первый пожар произошел в двухэтажном кирпичном доме в Константиновке Николаевского района. Сообщение о пожаре поступило в 10:45. На место быстро прибыли специалисты: все происходило в километре от них. Из здания вывели 10 человек, в одной из жилых комнат нашли тело 64-летней женщины. Потушили огонь спустя 18 минут. Комната в 15 квадратных метров полностью выгорела, остальные помещения повреждены. На месте работали восемь человек и две единицы техники.
— На момент прибытия огнеборцев из-под крыши дома шел густой черный дым. Мужчина, который успел вовремя выскочить из дома, сообщил пожарным, что внутри находится еще один человек. Горела жилая комната на втором этаже. Во время тушения на месте пожара была обнаружена женщина 66 лет без признаков жизни. Спасти пенсионерку не удалось, она скончалась в карете скорой помощи, — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Полностью ликвидировали пожар в 13:42. Выгорела комната на 15 квадратных метрах. Остальные помещения повреждены. На месте работали семь человек и две единицы техники.
Причины обоих возгораний выясняют следователи и дознаватели.
Но это не все возгорания. Еще одно случилось в трехэтажном доме на Воронежском шоссе в Хабаровске утром 27 ноября. Около восьми часов утра загорелся подвал, из дома вышли 30 человек. К счастью, этот пожар обошелся без жертв, его потушили в 09:12. На месте работали 25 человек и семь единиц техники. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.