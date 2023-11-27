06:44 (мск), источник: МК.RU Омск
На парковке возле омской Меги иномарка сбила 7-летнего мальчика
В воскресенье, 26 ноября на парковке возле ТЦ «Мега» автомобиль Toyota сбил семилетнего мальчика.
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За рулём иномарки находился 50-летний мужчина.
Как было предварительно установлено, мальчик неожиданно выбежал из-за стоящего автомобиля. В результате ДТП ему понадобилась медицинская помощь.
Окончательно все обстоятельства произошедшего установят при дальнейшей проверке.
Напомним, что днём ранее, 25 ноября, в аварии в Омском районе пострадал 14-летний подросток. Он был в машине, которая вылетела в кювет и опрокинулась.