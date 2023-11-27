06:38 (мск), источник: Newslab.ru
В Красноярске 17 кассиров сети подпольных казино осудили условно
Советский суд Красноярска вынес приговоры 17 участникам ОПГ в составе 40 человек, которая устраивала незаконные азартные игры.
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В Красноярске вынесли приговор в отношении 17 участников организованной преступной группы в составе 40 человек. Их признали виновными в преступлении по статье «Организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны».
В суде установлено, что с января 2015 года по октябрь 2020 года подсудимые, будучи участниками ОПГ, организовывали и проводили в Красноярске азартные игры с использованием игрового оборудования (игорные столы, рулетка, игровые автоматы) в законспирированных нежилых помещениях. Подсудимые выполняли функции операторов-кассиров.
В результате доход от преступной деятельности составил более 53,6 млн рублей. В суде сторона обвинения помимо показаний бывших игроков заведения представила в качестве доказательств результаты технических исследований игорного оборудования и самого процесса азартной игры.
Подсудимые полностью признали свою вину, с учетом этого суд назначил им наказание в виде лишения свободы условно.
В отношении остальных соучастников преступления уголовные дела находятся в производстве следствия и суда.