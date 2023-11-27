Главное
Спецоперация на Украине
06:38 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске 17 кассиров сети подпольных казино осудили условно

Советский суд Красноярска вынес приговоры 17 участникам ОПГ в составе 40 человек, которая устраивала незаконные азартные игры.

Источник: AP 2023

В Красноярске вынесли приговор в отношении 17 участников организованной преступной группы в составе 40 человек. Их признали виновными в преступлении по статье «Организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны».

В суде установлено, что с января 2015 года по октябрь 2020 года подсудимые, будучи участниками ОПГ, организовывали и проводили в Красноярске азартные игры с использованием игрового оборудования (игорные столы, рулетка, игровые автоматы) в законспирированных нежилых помещениях. Подсудимые выполняли функции операторов-кассиров.

В результате доход от преступной деятельности составил более 53,6 млн рублей. В суде сторона обвинения помимо показаний бывших игроков заведения представила в качестве доказательств результаты технических исследований игорного оборудования и самого процесса азартной игры.

Подсудимые полностью признали свою вину, с учетом этого суд назначил им наказание в виде лишения свободы условно.

В отношении остальных соучастников преступления уголовные дела находятся в производстве следствия и суда.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Успеть до Нового года»: у сибиряков есть возможность оформить кредит...
Глава Красноярска опубликовал в соцсетях фото с мамой
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта