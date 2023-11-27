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10:26 (мск), источник: Комсомольская правда

Мужчина погиб на пожаре в Иркутской области 26 ноября

37 пожаров произошли в Иркутской области 25 и 26 ноября.

Источник: МЧС РФ

В минувшие выходные дни в Иркутской области произошло 37 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приангарью.

— 26 ноября в двухквартирном деревянном доме на улице Варламова в городе Иркутске произошел пожар, в котором погиб мужчина, а женщина получила травмы, — говорят в МЧС.

Пожарные нашли пострадавшую во дворе дома. У нее был ушиб ноги и рваные раны. Женщину передали медикам.

По словам пострадавшей, она была в спальне с 10-летней внучкой, когда почувствовала запах дыма и увидела задымление.

Сибирячка окликнула мужа, но он не отвечал. На помощь жильцам поспешили родственники из соседнего дома. Они помогли женщине и девочке покинуть горящий дом через окно. Погибшего мужчину сотрудники МЧС обнаружили на диване.

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