Очередная смерть на дорогах Узбекистана. В результате ДТП скончался водитель скорой помощи

Трагический инцидент произошел 26 ноября возле села «Нижний Корабог». 35-летний водитель вместе с фельдшером отправились на автомобиле скорой помощи в районный центр за лекарствами. В автомобиле также находился еще один пассажир — водитель скорой, который ехал с дежурства домой.
Во время проезда села двигавшийся впереди скорой «Дамас» внезапно резко остановился. Водитель скорой помощи, пытаясь избежать столкновения, резко вывернул руль, выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся в противоположном направлении автомобилем «Кобальт».
В результате аварии водитель скорой помощи и его напарник были доставлены в местную больницу. Фельдшер в столкновении не пострадал.
Несмотря на усилия врачей, водитель скорой скончался от полученных травм. Другой водитель находится в удовлетворительном состоянии, у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и ушибы.