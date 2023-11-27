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07:49 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Очередная смерть на дорогах Узбекистана. В результате ДТП скончался водитель скорой помощи

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Наманганской области произошло ДТП с участием машины скорой помощи, один человек погиб, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Трагический инцидент произошел 26 ноября возле села «Нижний Корабог». 35-летний водитель вместе с фельдшером отправились на автомобиле скорой помощи в районный центр за лекарствами. В автомобиле также находился еще один пассажир — водитель скорой, который ехал с дежурства домой.

Во время проезда села двигавшийся впереди скорой «Дамас» внезапно резко остановился. Водитель скорой помощи, пытаясь избежать столкновения, резко вывернул руль, выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся в противоположном направлении автомобилем «Кобальт».

В результате аварии водитель скорой помощи и его напарник были доставлены в местную больницу. Фельдшер в столкновении не пострадал.

Несмотря на усилия врачей, водитель скорой скончался от полученных травм. Другой водитель находится в удовлетворительном состоянии, у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и ушибы.

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