07:31 (мск), источник: РИА Новости
Житель Владивостока убил знакомого, отрезав ему ухо
Житель Владивостока в ходе ссоры отрезал знакомому ухо, от чего тот умер.
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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя — РИА Новости. Житель Владивостока обвиняется в том, что в ходе ссоры отрезал знакомому ухо, от чего тот скончался, сообщает прокуратура Приморья.
«Мужчина обвиняется в том, что в ночь с 24 на 25 ноября 2023 года в одном из домов на улице Крыгина во Владивостоке в результате ссоры нанес потерпевшему 1982 года рождения не менее двух ударов по лицу, а затем отрезал ему ухо. От обильной кровопотери наступила смерть потерпевшего», — говорится в сообщении.
В прокуратуре РИА Новости уточнили, что кровопотеря была именно из-за отрезанного уха.
Возбуждено дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением предмета используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». С учетом позиции прокурора суд заключил обвиняемого 1990 года рождения под стражу на два месяца.