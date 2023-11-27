Три человека пострадали в массовом ДТП на свердловской трассе

По предварительным данным, ДТП спровоцировал 30-летний водитель Honda Accord, который при завершении обгона в зоне действия дорожного знака 3.20, выбрал скорость, не обеспечивающую постоянный контроль за движением, вследствие чего не справился с управлением, допустил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем Ford Focus. От удара Ford выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Polo.
В результате ДТП транспортные средства получили повреждения, водители автомобилей Ford и Volkswagen, а также пассажир Polo с различными травмами доставлены в городскую больницу города Кушва, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Все водители прошли процедуру освидетельствования на состояние опьянения — трезвы.
По факту ДТП в полиции проводят проверку.