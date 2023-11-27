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07:33 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Три человека пострадали в массовом ДТП на свердловской трассе

ГИБДД Свердловской области устанавливает обстоятельства массовой аварии, которая случилась вечером 26 ноября на 184-м километре автодороги «Екатеринбург — Серов» в Кушвинском районе.

Источник: отдел пропаганды и взаимодействия УГИБДД Свердловской области

По предварительным данным, ДТП спровоцировал 30-летний водитель Honda Accord, который при завершении обгона в зоне действия дорожного знака 3.20, выбрал скорость, не обеспечивающую постоянный контроль за движением, вследствие чего не справился с управлением, допустил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем Ford Focus. От удара Ford выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Polo.

В результате ДТП транспортные средства получили повреждения, водители автомобилей Ford и Volkswagen, а также пассажир Polo с различными травмами доставлены в городскую больницу города Кушва, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Все водители прошли процедуру освидетельствования на состояние опьянения — трезвы.

По факту ДТП в полиции проводят проверку.

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