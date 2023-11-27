07:21 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
В Башкирии пожилая пара из Челябинской области утонула во время рыбалки
В МЧС по РБ около 16:00 позвонил мужчина, у которого был приглушенный и тревожный голос. Об этом сообщили в ведомстве.
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Мужчина рассказал, что 25 ноября в деревне Подольский Иглинского района на реку Сим на рыбалку выехала семейная пара — 71-летний мужчина и 69-летняя женщина.
Вечером 25 ноября он пытался связаться с ними, но телефоны у обоих были недоступны. Мужчина выехал на место, чтобы поискать пару, и рядом с местом рыбалки нашел автомобиль, который принадлежал пропавшим, а также некоторые их вещи. Все это находилось около полыньи.
Мужчина обошел место происшествия со всех сторон и заметил в полынье торчащие ноги мужчины. После этого он позвонил в экстренные службы.
На место прибыли сотрудники МЧС России и полиции. В воде нашли тела двух пропавших. Также выехали спасатели Госкомитета РБ по ЧС, запланированы работы по извлечению. Отмечается, что пара приехала из Челябинской области.