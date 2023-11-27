07:33 (мск), источник: АиФ Владивосток
Капитан и члены экипажа танкера «Виктория» эвакуированы на берег
Решение о дальнейшей судьбе аварийного танкера принимает его владелец.
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Танкер «Виктория» из Владивостока подвергся стихийному бедствию, оставаясь застрявшим на мели у берегов Сахалина.
Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Невельского района Андрей Семин сообщил о проделанных спасательных операциях, которые не дали ожидаемого результата из-за плотного заклинивания судна на каменистой гряде. Из-за этого сегодня капитан и члены экипажа были эвакуированы на берег, и судно было освобождено от находившегося на борту дизельного топлива.
Представители сахалинского филиала «Морской спасательной службы» уточнили, что решение о дальнейшей судьбе аварийного танкера принимает его владелец. Танкер, являющийся собственностью порта Владивосток.
Ранее он сел на мель в районе мыса Лопатина 10 ноября, всего в 400 метрах от берега Невельского района.