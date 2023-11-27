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Спецоперация на Украине
07:33 (мск), источник: АиФ Владивосток

Капитан и члены экипажа танкера «Виктория» эвакуированы на берег

Решение о дальнейшей судьбе аварийного танкера принимает его владелец.

Источник: МЧС РФ

Танкер «Виктория» из Владивостока подвергся стихийному бедствию, оставаясь застрявшим на мели у берегов Сахалина.

Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Невельского района Андрей Семин сообщил о проделанных спасательных операциях, которые не дали ожидаемого результата из-за плотного заклинивания судна на каменистой гряде. Из-за этого сегодня капитан и члены экипажа были эвакуированы на берег, и судно было освобождено от находившегося на борту дизельного топлива.

Представители сахалинского филиала «Морской спасательной службы» уточнили, что решение о дальнейшей судьбе аварийного танкера принимает его владелец. Танкер, являющийся собственностью порта Владивосток.

Ранее он сел на мель в районе мыса Лопатина 10 ноября, всего в 400 метрах от берега Невельского района.

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