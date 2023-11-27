68 тысяч абонентов без света — ситуация в Саках на утро понедельника

«Ситуация лучше не стала, на сегодняшнее утро 68 тысяч абонентов Сак и Сакского района без электричества, более 30 трансформаторных подстанций без напряжения. 11 бригад ведут работу, на устранение потребуется время», — сообщил Овдиенко в своем Telegram-канале.
По его словам, ситуацию усложняет снижение температуры, сейчас в городском округе срывается снег, главная проблема, которую решают коммунальщики и экстренные службы — восстановление подачи тепла и света. Местные власти призывают жителей города выполнять все рекомендации городского штаба.
Накануне сообщалось, что из-за непогоды без света в Крыму остались 498 тысяч человек. Самые пострадавшие районы полуострова — Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский.
В воскресенье на Крым обрушился шторм. Ветер в некоторых районах достигал ураганных 40 метров в секунду, сносил деревья и крыши, штормовые волны подтопили дома и дороги.