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08:33 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму из-за непогоды один человек пропал без вести

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Крыму один человек пропал без вести из-за непогоды, сообщила пресс-служба МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

«В результате прохождения комплекса опасных метеоявлений один человек пропал без вести и четыре человека пострадали. Всю ночь сотрудниками МЧС России велась непрерывная работа по эвакуации людей из подтопленных домов и оказанию адресной помощи населению», — говорится в публикации.

Погибших в Севастополе в результате непогоды нет, уточнили в министерстве.
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«Подтопленными оказались четыре частных домовладения, а также первые этажи трех многоквартирных домов. Из них было эвакуировано 35 человек, в том числе шестеро детей», — рассказали в МЧС.

По данным Минздрава, в Евпатории пострадали семь человек, двоих из них госпитализировали в состоянии средней тяжести. Из города и Сакского района эвакуировали 311 человек, из них 43 ребенка. Люди, вынужденные покинуть свои дома, сейчас находятся у родственников и знакомых, часть эвакуированных — в пункте временного размещения.

К ликвидации последствий шторма привлекли от РСЧС 405 человек и 116 единиц техники.

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