09:13 (мск), источник: ИА Башинформ
В Уфе, спасаясь от пожара в жилом доме, две девушки выпрыгнули из окна
В Уфе в жилом доме по улице Степана Халтурина ночью 27 ноября произошел пожар на втором этаже.
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По данным МЧС по РБ, на каждом этаже 4 квартиры. Возгорание началось на лестничной площадке. Одна из входных дверей квартиры была деревянной, она быстро выгорела и пожар распространился внутрь, все имущество сильно повредилось огнем. У остальных квартир повреждены входные металлические двери, а в одной из квартир от большой температуры через дверь воспламенилось имущество на площади 3 кв. метра.
Пожарные МЧС России, прибыв на место, сразу начали спасать жильцов, которые не успели еще выйти из дома. С помощью спасательных устройств из задымленного дома спасли 12 человек, в том числе двоих детей. С третьего этажа по автолестнице спасены еще два человека. До прибытия пожарных две девушки, 17 и 18 лет, спрыгнули со второго этажа, к сожалению, они получили травмы позвоночника, госпитализированы в больницу. Пять человек, в том числе один ребенок надышались дымом, их на месте осмотрели врачи, от госпитализации отказались. Не оставили в беде сотрудники МЧС России и кошку, которую привели в чувство.
Ликвидировали пожар 25 человек и 7 единиц техники. Причина пожара устанавливается, на месте работает эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.
Как информировал «Башинформ», ранее в Башкирии хозяин сгоревшей квартиры попал в реанимацию, жильцов эвакуировали.