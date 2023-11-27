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09:10 (мск), источник: АиФ Воронеж

В центре Воронежа потушили пожар в баре

В ЧП никто не пострадал.

Источник: АиФ Воронеж

Пожар произошел в баре «1917» на улице Студенческой, 35 в Воронеже накануне вечером, сообщили в областном управлении МЧС.

Сигнал о возгорании поступил в 19:53. На кухне загорелась фритюрница, огонь распространился на деревянные межпотолочные перекрытия старого здания, в котором находится бар. Кроме того, ситуацию усугубил прорыв отопления.

Пламя охватило площадь порядка 20 квадратных метров. Спасатели ликвидировали пожар. В ЧП никто не пострадал.

«Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных подразделений, распространение огня удалось остановить и спасти исторический дом — объект культурного наследия», — подчеркнули в МЧС.

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