В Севастополе шторм затопил аквариум, погибли 800 экзотических животных

Во время сильнейшего шторма поздно вечером 26 ноября волны повредили крышу аквариума. Морская вода стала поступать внутрь здания и затапливать нижний этаж.
Сотрудники аквариума пытались откачать воду самостоятельно, но она прибывала с каждый ударом волны. На место ЧП вызвали спасателей, которые помогали откачивать воду.
В результате затопления девяти аквариумов погибли около 800 экзотических животных, сообщил директор учреждения Юрий Кравцов. По его словам, в здании повреждено оборудование, насосы и система вентиляция.