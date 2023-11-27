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09:29 (мск), источник: "Российская газета"

В Севастополе шторм затопил аквариум, погибли 800 экзотических животных

В Севастопольском музее-аквариуме из-за шторма погибли около 800 обитателей, передает телеканал «Крым 24» со ссылкой на директора учреждения.

Во время сильнейшего шторма поздно вечером 26 ноября волны повредили крышу аквариума. Морская вода стала поступать внутрь здания и затапливать нижний этаж.

Сотрудники аквариума пытались откачать воду самостоятельно, но она прибывала с каждый ударом волны. На место ЧП вызвали спасателей, которые помогали откачивать воду.

В результате затопления девяти аквариумов погибли около 800 экзотических животных, сообщил директор учреждения Юрий Кравцов. По его словам, в здании повреждено оборудование, насосы и система вентиляция.

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