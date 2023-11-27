08:46 (мск), источник: Комсомольская правда
В Пермском крае ищут пропавших рыбаков
Спасатели ищут пропавших в селе Слудка Ильинского округа рыбаков.
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За прошедшие сутки сотрудниками Пермской краевой службы спасения осуществлено два оперативных выезда. Из них один выезд по сообщению о происшествии на воде в селе Слудка Ильинского городского округа. Об этом сообщает Министерство территориальной безопасности Пермского края.
Для надводного поиска рыбаков, пропавших в районе о. Туринец, выезжали шесть спасателей и две единицы техники. Во время поиска найдены личные вещи пропавших и обнаружена полынья, предположительно место утопления. При подъеме вещей телефонов обнаружено не было. Зафиксированы координаты для дальнейшего водолазного поиска.
Жителей Прикамья предупреждают об опасности выхода на тонкий лед. С наступлением низких температур повышается риск гибели людей на водоемах. Сразу, как только мороз сковал водоемы, пермяки начинают выходить на тонкий лед, чтобы порыбачить или перейти на другой берег.
В региональном Минтербезе напоминают жителям о соблюдении правил безопасного поведения на водоемах в зимний период. Беспечное отношение к правилам безопасности и их несоблюдение может привести к трагедии и стоить жизни! Напомнили пермякам и куда звонить в случае ЧП: единый телефон вызова служб экстренного реагирования «112» — вызов с мобильного бесплатный.