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09:28 (мск), источник: Коммерсантъ

В Тольятти расследуют драку на концерте Басты

Начата проверка по факту драки на концерте Басты в Тольятти. Об этом сообщает региональный главк.

Источник: Коммерсантъ

Проверка проводится по заявлению местного жителя. Он получил травмы на массовом мероприятии в Автозаводском районе города. Тех, кто владеет информацией об инциденте, просят сообщить ее по телефону: 8 (8482)93−46−27 или 102.

Концерт Басты прошел в минувшее воскресенье, 26 ноября, в Ледовом дворце спорта «Лада-Арена». По словам очевидцев, на нем на танцполе подрались двое мужчин. Один из участников конфликта после удара от оппонента упал и потерял сознание, его привели в чувства. Инцидент вызвал общественный резонанс.

Георгий Портнов.

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