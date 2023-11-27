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09:31 (мск), источник: Комсомольская правда

В Таганроге из-за урагана ввели режим повышенной готовности

В Таганроге ввели режим повышенной готовности из-за штормового ветра.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге ввели режим повышенной готовности из-за урагана. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава администрации приморского города 26 ноября.

В ночь на 27 ноября в городе поднялся сильный ветер. Скорость ветра достигала 30 метров в секунду — это порядка 108 километров в час. Из-за непогоды жители начали активно готовиться к подтоплению прибрежной территории.

Глава администрации подписал постановление о переводе всех служб в режим повышенной готовности. Большинство ливневых канализаций прочистили коммунальщик, а также провели обходы домов, расположенных в районе берега.

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