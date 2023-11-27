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08:42 (мск), источник: Ura.ru

Стали известны подробности смерти 12-летнего свердловчанина в бассейне

В Полевском Свердловской области 12-летний школьник утонул в бассейне, потому что его руку засосало в отверстие для фильтрации. ЧП произошло 24 ноября во время тренировки.

«Парень занимался в секции по плаванию, вечером 24 ноября его руку засосало в отверстие для фильтрации, вытащить ее не получилось из-за сильной тяги. В какой-то момент другие школьники заметили, что их товарищ долгое время не может вынырнуть из-под воды», — пишет telegram-канал Baza. Всего на тренировке было 19 детей в возрасте от 12 до 17 лет.

После инцидента следователи завели уголовное дело. Прокуратура Свердловской области организовала проверку. При этом, источник URA.RU уверял, что ребенок погиб в бассейне во время игры «кто глубже нырнет».

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