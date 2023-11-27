09:34 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
В Ростове женщина едва не погибла при пожаре в частном доме
В Ростове во время пожара едва не погибла женщина.
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ЧП случилось 26 ноября около 17:30.
Пожар произошел в одном из домов на улице Минераловодской. Соседи увидели столб черного дыма и вызвали спасателей. Пока 36 огнеборцев на 10 автоцистернах направлялись к месту происшествия, пламя охватило практически весь дом. К приезду пожарных огонь распространился на площади в 80 квадратных метров.
Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, в ходе тушения удалось спасти женщину. Полностью ликвидировать возгорание спасатели смогли через час, к 18:30.