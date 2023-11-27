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09:34 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

В Ростове женщина едва не погибла при пожаре в частном доме

В Ростове во время пожара едва не погибла женщина.

Источник: МЧС РФ

ЧП случилось 26 ноября около 17:30.

Пожар произошел в одном из домов на улице Минераловодской. Соседи увидели столб черного дыма и вызвали спасателей. Пока 36 огнеборцев на 10 автоцистернах направлялись к месту происшествия, пламя охватило практически весь дом. К приезду пожарных огонь распространился на площади в 80 квадратных метров.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, в ходе тушения удалось спасти женщину. Полностью ликвидировать возгорание спасатели смогли через час, к 18:30.

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 В Ростове женщина едва не погибла при пожаре в частном доме
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