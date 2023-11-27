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11:55 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Полиция проводит проверку по факту дебоша во Владивостоке

Пьяный мужчина высадил кулаком стекло в магазине.

Источник: PrimaMedia.ru

Полиция проводит проверку по факту ночного инцидента на Адмирала Кузнецова, где нетрезвый мужчина разбил стекло магазина и вёл себя крайне агрессивно, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Ранее, ночью 27 ноября, дебошир в состоянии алкогольного опьянения выбил стекло в продовольственном магазине на улице Адмирала Кузнецова. На замечания прохожих и сотрудников магазина он реагировал нецензурной бранью и нападениями.

В полиции не зафиксировано сообщений от очевидцев и участников инцидента.

«Устанавливаются личность нарушителя общественного порядка и все обстоятельства произошедшего», — рассказали в пресс-службе полиции.

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