11:55 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Полиция проводит проверку по факту дебоша во Владивостоке
Пьяный мужчина высадил кулаком стекло в магазине.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Полиция проводит проверку по факту ночного инцидента на Адмирала Кузнецова, где нетрезвый мужчина разбил стекло магазина и вёл себя крайне агрессивно, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
Ранее, ночью 27 ноября, дебошир в состоянии алкогольного опьянения выбил стекло в продовольственном магазине на улице Адмирала Кузнецова. На замечания прохожих и сотрудников магазина он реагировал нецензурной бранью и нападениями.
В полиции не зафиксировано сообщений от очевидцев и участников инцидента.
«Устанавливаются личность нарушителя общественного порядка и все обстоятельства произошедшего», — рассказали в пресс-службе полиции.