Один человек пропал без вести и четверо пострадали из-за шторма в Крыму

«Из-за непогоды четыре человека пострадали, один пропал без вести», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в республике остаются подтопленными 93 жилых дома, 100 гостевых домов и подвалы двух многоэтажек в Евпатории и Сакском районе.
Спасатели эвакуировали из мест подтоплений 311 человек, в том числе 43 ребенка. В двух пунктах временного размещения находятся 71 человек, из них 11 детей. В пяти многоквартирных домах, в которых проживают 260 человек, нарушено теплоснабжение. К ремонтно-восстановительным работам привлечена 81 бригада.
В Севастополе из-за непогоды пострадали три человека, они получили различные травмы и находятся в больницах.
Подтоплены четыре частных дома и первые этажи трех многоквартирных домов. Из них эвакуированы 35 человек, в том числе шесть детей. Более 2,6 тысячи человек остаются без света.
Ураганный ветер повалили 66 деревьев и три рекламных щита. Повреждены кровли 20 домов, обшивка фасадов пяти строений и 20 транспортных средств.
Обстановка в Краснодарском крае
На Кубани на данный момент подтопленных территорий нет. Из двух населенных пунктов спасатели эвакуировали 42 человека, из них 12 детей. Людей разместили в ПВР. Кроме того, повреждены кровли пяти зданий, повалены более 250 деревьев. В ликвидации последствий задействованы более 1,3 тысячи специалистов и 414 единиц техники.
Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани.
Пик непогоды пришелся на вечер и ночь воскресенья. Все экстренные службы приведены в полную готовность.
По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.
Сейчас ветер немного ослабел, диапазон в порывах составляет от 17 до 27 м/с.