09:46 (мск), источник: Комсомольская правда
В Воронеже снесут 36 гаражей на улице 9 Января
Все они установлены незаконно.
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В управе Коминтерновского района предупредили о сносе 36 металлических гаражей в районе домов №№ 174 — 184 на улице 9 Января. Поиск их владельцев пока ни к чему не привел, а никаких правоустанавливающих документов на эти сооружения нет. Или по крайней мере их до сих пор не обнаружили.
Демонтировать гаражи начнут в 10.00 4 декабря. До этого времени у владельцев есть еще шанс проявиться и попытаться как-то спасти принадлежащие им строения. Впрочем, даже после сноса они могут обратится по адресу: г. Воронеж, ул. 303 Стрелковой дивизии, 2б. Там будут какое-то время храниться металлические коробки гаражей после сноса.