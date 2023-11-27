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10:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Запер двери, кидался стульями: в Екатеринбурге подожгли дом женщины с двумя детьми

На Шарташе рецидивист поджег дом женщины с двумя детьми.

В районе озера Шарташ пытались сжечь частный дом с двумя подростками и женщиной внутри. Как стало известно «КП-Екатеринбург», в минувшие выходные был задержан 47-летний рецидивист Владимир П. В ночь на воскресенье он поджег деревянный дом своей сожительницы. В это время там находился 17-летний сын женщины и 15-летний племянник.

— За решеткой Владимир провел 20 лет. Был ранее судим за кражи, угон и разбой. Отбывал наказание в Красноярском крае. В последние годы жил в Полевском и на ЖБИ, — рассказал источник «КП-Екатеринбург».

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в», «е» части 3 статьи 30 части 2 статьи 105 УК «Покушение на убийство двух несовершеннолетних, совершенное общеопасным способом». В ближайшее время Владимиру изберут меру пресечения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ожидается, что следствие будет ходатайствовать о заключении обвиняемого под стражу.

— В тот вечер Владимир пил пиво. Затем пошел в душ, и вышел злой. Затем запер двери и поджег дверь. Подростки и женщина спрятались в комнатах. До этого он бросался в них стульями. Сообщение о пожаре поступило около 06:00 26 ноября, — добавил инсайдер.

В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.

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