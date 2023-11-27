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09:58 (мск), источник: © РИА Новости

В аквариуме-музее в Севастополе погибли более 500 морских животных

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости. В Севастопольском аквариуме из-за стихии морской водой затопило зал, погибли более 500 морских животных, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.

Источник: Francesco Ungaro/CC0

«В ФИЦ ИнБЮМе пострадали четыре научные лаборатории, нанесен серьезный ущерб. В Севастопольском морском аквариуме-музее затопило третий зал — погибло свыше 500 морских животных» , — написал он в своем телеграм-канале.

Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории, трасса Саки — Евпатория перекрыта из-за подтопления. В Севастополе понедельник объявлен нерабочим днем для работников соцсферы из-за штормовой погоды, а в Республике Крым — выходной день для всех.

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